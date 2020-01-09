بعد الرد «الرمزي» الإيراني… هل ابتعدت الحرب؟

2020/01/09 | 11:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عثمان ميرغني: بعد عملية كبيرة بحجم تصفية قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، كان العالم كله يتوقع أن يكون هناك رد من إيران.لم يكن السؤال ما إذا كان هناك رد متوقع، بل ماذا بعد الرد؟ كان واضحاً أن الإجابة سيحددها حجم الرد الإيراني ومداه، بمعنى أنه إذا كان الرد «معقولاً» في نظر واشنطن ولم […]

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