“ميسي” يقود برشلونة في اولى مواجهات السوبر الاسباني في “جدة”

2020/01/09 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …يواجه فريق برشلونة، نظيره فريق أتلتيكو مدريد، فى مواجهة من العيار الثقيل، فى منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني، التى تستضيفها الأراضى السعودية.موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى الساعة العاشرة بتوقيت مكة مساء اليوم، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المُشعة” بمدينة […]

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