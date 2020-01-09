تربية كركوك تُعلن النتائج الاولية للتعينات على ملاكها

2020/01/09 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك النتائج الاولية للتعيينات للمدرسين والمعلمين ومعلم جامعي وماجستير ودكتوراه ، لجميع الوحدات الإدارية في المحافظة .وبينت المديرية العامة لتربية كركوك ان هذه الدرجات تأتي ضمن حركة الملاك مقسمة على ( 377) معلما و( 622 ) معلم جامعي ، ( 1149 ) مدرس ، ودكتوراء (25 ) و ماجستير معلم […]

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