شاهد: ببغاء يتصل بالشرطة مستنجدا

2020/01/09 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اتصل ببغاء بقسم الشرطة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، يستغيث طالبا النجدة على أنه امرأة تتعرض للعنف من قبل زوجها.فهرع رجال الشرطة مسرعين لإنقاذ المرأة، بعد تحديد عنوان المنزل، ظنا منهم أنها شكوى حقيقية، واقتحموا المكان قبل اكتشافهم أن المرأة المستغيثة هي عبارة عن ببغاء كان قد تعلم كلمتي “النجدة، ساعدوني”.وقال جيسون سبراغ […]

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