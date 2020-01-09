الصين: سنوقع اتفاق التجارة مع أمريكا الأسبوع المقبل

2020/01/09 | 11:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن نائب رئيس الوزراء ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق "المرحلة واحد" في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن نائب الرئيس ليو خه سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني.

وأبلغ قاو الصحفيين في مؤتمر صحفي دوري أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 31 كانون الأول الماضي إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين سيُوقع في 15 كانون الثاني في البيت الأبيض.

كما قال ترامب إنه سيوقع الاتفاق مع "ممثلين على مستوى رفيع للصين"، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.

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