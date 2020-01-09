بعد يوم من تهديدهم بالقتل ..متظاهرو واسط يحاصرون قائد شرطتها

2020/01/09 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط حاصر الاف المتظاهرين في محافظة واسط مقر قيادة الشرطة بعد يوم من تهديد اطلقه قائدها للمعتصمين في حال لم تفض الاعتصامات في المحافظة .

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