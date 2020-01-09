شاهد : مسنة تخاطر بحفيدها لإنقاذ قطتها

2020/01/09 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ في لحظة تحبس الأنفاس، شوهدت مسنة وهي ترسل حفيديها البالغ من العمر سبع سنوات عبر شرفة من خمس طوابق بعدما ربطته بحبل لإنقاذ قطتها المحاصرة.كانت القطة عالقة على الشرفة في الطابق السفلي، لذلك قررت الجدة تانغ أن تنزل الصبي عبر الشرفة حتى يصل إلى الحيوان.ونجح الطفل في وضع القطة في كيس قبل […]

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