فيديو : لاعب ريال مدريد”مارسيلو” يوجه رسالة بالعربية للسعوديين

2020/01/09 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ وجه النجم البرازيلي مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني رسالة للسعوديين عشية مباراته ضد فالنسيا، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في جدة.ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد مقطع فيديو للظهير الأيسر مارسيلو، بعد حصة تدريبية للفريق الملكي، قال فيه باللغة العربية “شكرا على ترحيبكم“.💬🇸🇦 @MarceloM12: “¡Gracias a […]

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