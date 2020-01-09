2020/01/09 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شهد عام 2019 زيادة في عدد ساعات قَطع الإنترنت أكثر من أي سنة سابقة بسبب الإضرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 18000 ساعة.ما يمثل زيادة بنسبة 235% مقارنة بعامي 2015، 2016.يعد تطبيق (واتساب) الأكثر شعبية في العالم- هو الأكثر تضرراً بسبب هذا الانقطاع، فقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : العراق الأكثر تضرراً في تعطيل خدمة الانترنت خلال عام 2019) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : العراق الأكثر تضرراً في تعطيل خدمة الانترنت خلال عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).