2020/01/09 | 12:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية في موقع تويتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية في موقع تويتر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية في موقع تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).