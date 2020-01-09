2020/01/09 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تسجيلا مصوراً يظهر رسائل من طلبة محافظات الوسط والجنوب الى اقرانهم في العاصمة بغداد.وأظهر الفيديو، طلبة من مختلف المراحل يطالبون فيه اقرانهم بالعاصمة بغداد بعدم التراجع والاستمرار بالاضراب إلى حين تحقيق أهداف التظاهرات والثورة الاصلاحية .يأتي ذلك في وقت يحشد فيه الاف المتظاهرين ليوم غد بتظاهرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. رسائل من طلبة محافظات الوسط والجنوب الى طلبة بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. رسائل من طلبة محافظات الوسط والجنوب الى طلبة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).