2020/01/09 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، عن اختبار خاصية جديدة للمستخدمين للتحكم بمجموعة الناس الذين يمكنهم الرد على التغريدات.وهكذا تساعد تويتر المستخدمين الحد من المضايقات على شبكتها الاجتماعية، حيث أنه عند نشر التغريدة يمكن للمستخدم اختيار من يمكنه الرد أي شخص أو متابعيهم فقط أو الأشخاص المذكورين في التغريدات أو لا أحد على الإطلاق.وتم الإعلان عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحد من الإساءة والتحرش.. تويتر تختبر خاصية جديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحد من الإساءة والتحرش.. تويتر تختبر خاصية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).