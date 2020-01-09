2020/01/09 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم اسرة تحرير وكالة صدى الاعلام للانباء بأزكى ايات التهنئة والتبريكات للشرطة العراقية بمناسبة الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيسها .وقال المدير العام للوكالة الزميل محمد الزيدي نهنى ونبارك شعبنا العظيم وجميع العاملين في وزارة الداخلية قادة وضباط ومنتسبين بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، والتي تطفئ شمعتها الـ 98 من عمرها المليء بالعطاء والبذل والتضحية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة صدى الاعلام تهنئ الشرطة العراقية بعيدها الــ98 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة صدى الاعلام تهنئ الشرطة العراقية بعيدها الــ98) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة صدى الاعلام تهنئ الشرطة العراقية بعيدها الــ98) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).