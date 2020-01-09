رئيس الجمهورية يصادق على قضاة مفوضية الانتخابات الجديدة.. وثيقة

2020/01/09 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اظهرت ثيقة رسمية حصلت عليها “المستقلة” اليوم الخميس ، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح ، باصدار المرسوم الجمهوري رقم 1 لسنة 2020 والذي تم بموجبه المصادقة على اسماء القضاة المنسبين لادارة ملف الانتخابات البرلمانية القادمة .

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