اقوى وافضل جوازات العالم في ٢٠٢٠ وهذه مرتبة العراق

2020/01/09 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مؤشر “هينلي” العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري، تقريره الأول في العقد الجديد، وتتواجد اليابان الآن في الصدارة، إذ أنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقاً أو بتأشيرة لدى الوصول.وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول […]

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