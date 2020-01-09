أزمة منصب رئيس الوزراء تعود من جديد.. عبدالمهدي أحد المرشحين

2020/01/09 | 12:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عاد ملف منصب رئيس الحكومة العراقية للظهور بعد أكثر من عشرة أيام على الغياب، بسبب الاضطراب الأمني الذي حصل في #بغداد بعد التوتر بين #أميركا وإيران […]

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