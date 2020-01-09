2020/01/09 | 12:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد "الحشد الشعبي" في تأبين سليماني: نعتذر لضيفنا المغدور على أرض العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد "الحشد الشعبي" في تأبين سليماني: نعتذر لضيفنا المغدور على أرض العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد "الحشد الشعبي" في تأبين سليماني: نعتذر لضيفنا المغدور على أرض العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).