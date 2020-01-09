أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

2020/01/09 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

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