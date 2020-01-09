اتحاد بناء الأجسام يحدد أولى بطولاته للعام الحالي

2020/01/09 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام عن موعد أول بطولاته، حسب المنهاج الذي أعده للعام الحالي 2020 .

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