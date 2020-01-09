المجلّد السادس من الأعمال الشعريّة الكاملة للشاعر أديب كمال الدين

2020/01/09 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن منشورات ضفاف، صدر حديثاً في بيروت المجلّد السادس من الأعمال الشعريّة الكاملة للشاعر العراقي المقيم في أستراليا: أديب كمال الدين، وهو يحتوي على خمس من مجاميعه الشعريّة: «حرف من شمس»، «شخصيات حروفيّة»، «فتنة الحرف»، «قال لي حرفي»، «وكان له حرف».

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