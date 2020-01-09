2020/01/09 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة .. نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الخميس، تقريرا قالت فيه إنه من غير الممكن تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء قائدا أعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى الشخصية والخبرة والمصداقية ليقود البلاد إلى الحرب.وجاء في التقرير، “نقوم بانتخاب رؤسائنا في الأوقات السعيدة والأوقات الحزينة، وننتخبهم عندما تكون الأسواق في حالة اضطراب، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: ترامب قائد يفتقر للخبرة ومتهور ويدعي المظلومية دائما) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: ترامب قائد يفتقر للخبرة ومتهور ويدعي المظلومية دائما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).