عبدالمهدي: تطوير الشرطة احد اهداف الحكومة


عبدالمهدي: تطوير الشرطة احد اهداف الحكومة
2020/01/09 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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