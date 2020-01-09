أوغلو يصل إلى بغداد ويتوجه للقاء عبد المهدي

2020/01/09 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس (9 كانون الثاني 2019)، إلى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات رسمية.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية الرسمية، أن "نائب وزير الخارجية العراقي عبد الكريم هاشمي، والسفير التركي فاتح يلدز، كانا في استقباله أوغلو في مطار بغداد الدولي".

وأشارت الى أن "الوزير التركي توجه إلى قصر الحكومة في بغداد لإجراء لقاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي".

وتابعت، أنه "من المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو، الرئيس العراقي برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

بغداد اليوم- متابعة

قدم رئيس هيأة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الخميس (9 كانون الثاني 2019)، التعازي للشعب الإيراني باغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما قدم الاعتذار "للضيف المغدور" الذي قتل على الأرض العراقية.

وقال الفياض

بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن كتلة ’’الحكمة’’ سالم الطفيلي، الخميس (08 كانون الثاني 2020)، أن القوى السياسية أوقفت مفاوضاتها بشأن ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة بعد اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

و

بغداد اليوم- النجف

وصف المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الخميس (9 كانون الثاني 2019)، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، بفرض عقوبات عليه، وتكبيده خسائر قواعده العسكرية، بانها وأما لغة الاشقياء وأولاد الشوارع لا رؤساء دول.

وذكر

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