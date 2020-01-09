شاهد : ممثلة سورية تعلق بحدة ! على حادثة منزل “نانسي عجرم”

2020/01/09 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … عبّرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن غضبها من تفشي العنصرية في تراشق التعليقات المتبادلة بين اللبنانيين والسوريين، على خلفية الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.وكتبت الممثلة شكران في حسابها على “تويتر“، أن ليس كل ما يحدث في لبنان يجب أن ينسب للسوريين، فالبعض موجود بغرض العلاج أو أسباب أخرى، […]

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