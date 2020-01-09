باحتياط بلغ 96.3 طن.. العراق ينهي 2019 دون شراء للذهب

2020/01/09 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المجلس العالمي للذهب، الاربعاء، إحصائية شهر كانون الثاني ، قال فيها إن “العراق لم يشتري اي كمية من الذهب خلال عام 2019، وان “اخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن ليضيفه الى احتياطياته البالغة 96.3 طن”.وأكد المجلس ان “العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء […]

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