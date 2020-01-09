كيف سقطت الطائرة الاوكرانية بحسب التحقيق الإيراني ؟

2020/01/09 | 12:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز “بوينغ737” التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت “مشكلة”.وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن “الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم (نحو 2400 […]

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