لاعب سوانزي: زملائي في الاولمبي العراقي سيعبرون

2020/01/09 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اشاد لاعب نادي سوانزي ستي الانكليزي للشباب، علي الحمادي، اليوم الخميس، بزملائه في المنتخب الاولمبي العراقي بعد تعادلهم مع المنتخب الاسترالي في افتتاح بطولة كأس اسيا يوم امس.

وكتب الحمادي على صفحته في موقع التواصل "انستغرام"، وتابعتها "الغد برس" قائلا "أحسنتم جميعا لم اتمكن أن أساهم معكم ولكنني واثق من قدرتكم على العبور".

وأبعدت الإصابة الحمادي عن المنتخب الاولمبي حيث كان من المفترض ان يتواجد مع تشكيلة الفريق.

وتعادل منتخبنا الاولمبي في اولى مبارياته بكاس اسيا إيجابيا مع المنتخب الأسترالي

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