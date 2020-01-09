2020/01/09 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على ان تطوير جهاز الشرطة هو أحد اهداف الحكومة، وذلك في تهنئة له بمناسبة الذكرى الـ(98) لتأسي الشرطة العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لجميع منتسبي الشرطة العراقية بحلول الذكرى الـ(98) لتأسيسها".

وأضاف "لقد وقفت الشرطة الاتحادية والمحلية وقفتها المشهودة بمشاركة اخوتهم في القوات المسلحة بوجه عصابات الارهاب واختلطت دماؤهم مع دماء اخوتهم الشهداء والجرحى في معارك النصر، فهنيئا لهم موقفهم الوطني الشجاع الذي يسجله التأريخ بأحرف من نور".

وأوضح انهم "أدوا مهمة اضافية صعبة الى جانب مهمتهم الاساسية بحفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون وتقديم العديد من الخدمات لأبناء الشعب العراقي".

وأكد ان "تطوير جهاز الشرطة هو أحد اهداف هذه الحكومة وقد اولينا تشكيلات الشرطة وصنوفها اهتماما خاصا لتمكينها من القيام بواجباتها ولتكون وجها حضاريا مشرقا للدولة وتقوم بدورها على أحسن وجه بتوفير الأمن وتطبيق القانون وفرض هيبته ومحاربة الجريمة والفساد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في انجاز الوثائق وتسريعها وتجاوز حلقات الروتين".

ووجه عبد المهدي تحية لـ"أرواح شهداء وجرحى الشرطة ووزارة الداخلية وعوائلهم الكريمة في جميع محافظات العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: تطوير جهاز الشرطة هو أحد أهداف هذه الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: تطوير جهاز الشرطة هو أحد أهداف هذه الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).