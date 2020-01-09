نائب الرئيس الأمريكي: نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة من إيران!

2020/01/09 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن إيران دعت المليشيات الحليفة لها إلى عدم مهاجمة الولايات المتحدة.وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" قال بينس بهذا الشأن:"نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث بإشارات إلى تلك المليشيات ذاتها فحواها عدم مهاجمة أهداف أمريكية أو مدنيين، ونأمل أن تجد هذه الرسالة صدى"، من دون أن يكشف عن تفاصيل أوفى.وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية في العراق في وقت سابق قضى خلالها على اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وردت إيران بهجوم صاروخي ضد قاعدتين عراقيتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

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