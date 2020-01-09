ميليشيا الحوثي تلّوح بالثأر لسليماني.. هل ستستهدف الأراضي العراقية؟

2020/01/09 | 12:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن زعيم ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين) في #اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، وقوف جماعته مع #إيران في معركتها ضد #الولايات_المتحدة.وقال الحوثي، في كلمة مسجلة بثتها قناة […]

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