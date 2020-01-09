الحرس الثوري : الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد جزء بسيط من قدراتتنا وسننفذ

2020/01/09 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق كان جزءا بسيطا من قدرات إيران الصاروخية، وأمريكا لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم.

وأضاف المسؤول بالحرس الثوري أن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا".

الحرس الثوري: استهدفنا "عين الأسد" وقا...

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