2020/01/09 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي ، الخميس، عددا من المضافات لعناصر داعش بعملية دهم وتفتيش في قاطع خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” قوة من اللواء 20 في الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش ضمن قاطع المسؤولية في ديالى “، مبينا ان “العملية اسفر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 20 في الحشد تدمر مضافات لداعش بعملية دهم وتفتيش في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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