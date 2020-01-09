الشيخ علي :ايها المتظاهرون اخرجوا يوم غدا الجمعة لترعبوا المتسولين على السلطة

2020/01/09 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تويتر /- ناشد عضو مجلس النواب عن التيار المدني فائق الشيخ علي بقوله ، ايها العراقيون الابطال : بأن يخرجوا يوم غدا الجمعة 10/1 الى سوح التظاهرات لترعبوا المستولين على السلطة الذين يريدون اذلالكم واستعبادكم ومصادرة خيراتكم .أيها العراقيون الأبطال:أخرجوا غداً الجمعة 1/10 إلى سوح التظاهرات لترعبوا المستولين على السلطة الذين يريدون […]

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