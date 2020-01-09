جاويش أوغلو يصل بغداد ويلتقي عبد المهدي

2020/01/09 | 12:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وعبد المهدي في بغداد

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