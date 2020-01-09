صحيفة: القوات الأميركية مهددة بالطرد من العراق بسبب سياسات ترامب

2020/01/09 | 12:50 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /SNG- أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الخميس، أن “القوات الأميركية مهددة بالطرد من العراق بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.وذكرت الصحيفة في تقرير لها، إنه “من النتائج سياسات ترامب أنه قد تُطرد القوات الأميركية من العراق ما يسمح لسليماني بتحقيق أحد أهم أهدافه”، مبينة أنه “قد يصبح من الصعب دعم القوات الأميركية ...

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