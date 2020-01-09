2020/01/09 | 12:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اللواء 88 في الحشد الشعبي، الخميس، مجلس عزاء على روح الشهيد “المجاهد ابو مهدي المهندس” ورفاقه المجاهدين الذين استشهدوا إثر الإعتداء الامريكي قرب مطار بغداد الدولي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان الفوج الرابع للواء 88 في الحشد الشعبي اقام مجلس عزاء في قضاء الظلوعية على روح الشهيد “المجاهد ابو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 88 في الحشد يقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 88 في الحشد يقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 88 في الحشد يقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).