العراق يؤكد عدم تأثر إنتاج النفط بالأحداث الأخيرة: 4 مليون و460 ألف ب/ي

2020/01/09 | 12:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، الخميس، عدم تأثر إنتاج النفط بالأحداث الأخيرة، لافتة إلى ان الانتاج اليومي بلغ 4 مليون و460 ألف ب/ي.

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