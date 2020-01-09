وزارة النفط تنفي مغادرة الموظفين بشركة ( CNPC) الصينية العاملين بحقل غرب القرنة /1

2020/01/09 | 12:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، الخميس، مغادرة عدد من الموظفين في شركة ( CNPC) الصينية العاملين في حقل غرب القرنة /1 جنوب العراق.

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