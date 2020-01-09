لاول مرة .. سوني اليابانية تطرح سيارة كهربائية خارقة . فيديو

2020/01/09 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “سوني” اليابانية عن سيارتها الكهربائية الخارقة “سيدان”، التي تحتوي على مجموعة هائلة من الأنظمة المساعدة على القيادة.وأعلنت الشركة أن الهدف من إنتاج السيارة هو إبراز تقنيات سوني في مجال القيادة الذاتية والروبوتات بشكل خاص، وقد تعاونت سوني مع شركات تقنية كبيرة مثل “أنفيديا” و”كوالكوم” و”بوش” و”كونتيننتال” لتصميم السيارة، والتي تحتوي على 33 […]

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