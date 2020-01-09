فاو: صعود أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في ديسمبر

2020/01/09 | 13:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ديسمبر كانون الأول، مدعومة بزيادات قوية في أسعار الزيوت النب

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