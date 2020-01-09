اليونان تعلن عن فرص استثمارية واعدة

2020/01/09 | 13:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اليونان، اليوم الخميس، إنها ستعلن خلال العام الجاري عن مسابقات دولية للمستثمرين لتشغيل 10 موانئ إقليمية رئيسية في البلاد.

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