2020/01/09 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: معدل الانتاج اليومي للنفط بلغ 4 ملايين و460 الف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: معدل الانتاج اليومي للنفط بلغ 4 ملايين و460 الف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).