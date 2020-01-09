الاسيوي يكلف طاقم تحكيم كوري لمباراة الاولمبي امام البحرين

2020/01/09 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم كوري جنوبي لقيادة مباراة منتخبنا الاولمبي امام نظيره البحريني والتي ستقام يوم السبت المقبل على ستاد ثاماسات في تايلند ضمن المجموعة الأولى لبطولة آسيا تحت 23 عاما.

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