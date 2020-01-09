قيادي صدري يحذر: تأخير تشكيل الحكومة سيزيد من الانشقاق والتفرقة بين الشعب

2020/01/09 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، من خطورة التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً الى أن التأخير في تشكيلها سيزيد الانشقاق والتفرقة بين أبناء الشعب.

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية تشكيل الحكومة عملية صعبة ومعقدة، لكن مع الظرف الذي يمر به العراق، من تظاهرات ومن استهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصراع الايراني – الامريكي، اصبحت ضرورة جداً للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "عدم تشكيل الحكومة الجديدة، سوف يزيد من الانشقاق والتفرقة بين الشعب العراقي، وهذا يؤثر على استقرار العراق"، مؤكدا أن "حكومة تصريف الاعمال اليومية، ليس لديها القدرة على قيادة البلاد، واستمرارها لم ينتج اي شيء للعراق، بل سوف تزيد المشاكل والمعاناة".

وأشار الزاملي الى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعطى مهلة 15 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، فهو يعرف جيداً ان عدم تشكيل الحكومة سوف ينعكس سلبياً على الشارع العراقي، ولهذا على قادة الكتل السياسية والشارع العراقي، مع دعم المرجعية على تشكيل الحكومة بشكل سريع".





وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حذر، الاربعاء (8 كانون الثاني 2020)، الكتل السياسية والمتظاهرين من ’’ضياع العراق’’، مطالبا بتقديم 5 مرشحين لرئاسة الوزراء خلال فترة زمنية امدها 15 يوماً.

وطالب الصدر، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "بالإسراع في تشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية".

ودعا الى "تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقاً".

وقال "كفى استهتاراً من بعض الكتل السياسية وكفى عناداً من المتظاهرين وإلا ضاع العراق ..



وذلك لعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً من أي دولة من دول الجوار أو من كبيرة الشر أمريكا".

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وقال الفياض

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