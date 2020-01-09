2020/01/09 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس هيئة الاركان العامة الايرانية أن ضرب قاعدة "عين الاسد" في العراق، أظهر هشاشة القدرات والهيمنة الاميركية....

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