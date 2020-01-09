العاب القوى العراقي يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في دبي

2020/01/09 | 13:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يواصل الاتحاد العراقي لالعاب القوى تحضيراته الفنية والادارية للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى ( فزاع ) للمدة من 10 الى 18 اذار المقبل والمؤهلة الى الدورة البارالمبية المؤمل اقامتها الصيف القادم في العاصمة اليابانية طوكيو.وذكر رئيس الاتحاد العراقي لالعاب القوى مهدي باقر ان "اتحاد اللعبة يسعى من خلال مشاركته في البطولة لزيادة عدد اللاعبين المتأهلين الى البارالمبياد القادم بعد ان ضمن العراق تأهل خمسة لاعبين عراقيين من المنتخب الوطني لالعاب القوى رسميا الى طوكيو هم : جراح نصار وكوفان حسن وولدان نزار وحسن فاضل وعلي مبارك".واضاف: "اننا في اتحاد العاب القوى نسعى دائما للحصول على المشاركة في الدورات البارالمبية عن طريق البطاقات التأهيلية دون الانتظار لمنحنا بطاقات (مجانية )".واشار الى ان "العراق وفي فعالية العاب القوى تنتظره فرصة الحصول على بطاقات اخرى عن طريق نظام ( الافضلية ) خلال المشاركات العراقية السابقة في البطولات المؤهلة والخاصة بالعاب القوى والمؤهلة للبارالمبياد ومنها افضل ( 4 ) وافضل ( 6 ) واحصائية ( A ) ولكل دولة نسبة معينة".واوضح رئيس الاتحاد قائلا ان "الاتحاد بصدد استحصال الموافقات الخاصة للمشاركة في بطولة ملتقى الشارقة بدلا من المعسكر الداخلي لغرض منح فرصة جديدة امام اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الحصول على البطاقات التأهيلية في المشاركات السابقة الحصول عليها في بطولة الشارقة".

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