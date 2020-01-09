الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم.. سرعة وإمكانات مذهلة

2020/01/09 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدخلت الصين إلى الخدمة ما قالت إنه أول قطار ذكي في العالم، وذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2022.

وأفادت شبكة “سي أن أن” الأميركية، الأربعاء، بأن القطار الجديد بدأ بالفعل رحلاته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.

ويربط القطار الذكي بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد عامين.

وينطلق القطار الجديد في رحلاته بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا في الساعة، ويتوقف في 10 محطات.

ويقلص القطار الذي وصف بـ”الرصاصة” الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط، ويربط أيضا بين بكين ومدينة يانتشينغ.

ويعتبر القطار الذكي جزءا من خط التوسع التي تنفذها الصين في السكك الحديدية في أرجاء البلاد، وهو جزء من سكة حديدية ذكية وواسعة،

واستغرقت عملية بناء السكة الحديدية المخصصة للقطار الذكي أربع سنوات.

وتفيد “سي أن أن” بأن أول رحلة من القطار الذكي انطلقت في 30 ديسمبر الماضي بين بكين إلى تايزيشينغ على الطريق بين العاصمة وتشانغجياكو.

وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا فائق السرعة على السكة المحددة، بدأت 6 منها العمل بالفعل.

وتتراوح التذاكر بين 11 و 33 دولارا على القطارات الذكية، ويجب على الراغبين في السفر عبره حجز التذاكر قبل يومين على الأقل من موعد الرحلة.

وتطلق الصين على القطار وصف الذكي، لأن عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس “5 جي” وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أي مشكلات تقنية.

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