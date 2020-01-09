امريكــا لا تسعى لـــ حربــاً مع ايــران ..لكــن دولةً اخــرى ترغــب بــذلك؟!!

2020/01/09 | 13:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قد لا تخوض أمريكا حرباً مع إيران، ولكن إسرائيل قد تفعلها.



هذا ما يقوله دوف زاخيم، نائب وزير دفاع أمريكي سابقاً، ونائب مدير مركز "ناشونال إنترست" للأبحاث.ربما لا يسعى نتانياهو مباشرة إلى الحرب، ولكن نظراً لرغبته الشديدة بالبقاء في السلطة مهما حدث، فقد لا يتجنب القتال

ففيما تتنازع ا...

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