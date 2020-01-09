2020/01/09 | 13:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائبة غيداء كمبش، الخميس، عن وجود اكثر من 50 الف خريج جامعي عاطل عن العمل في ديالى.وقالت كمبش في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” ديالى تمر بازمة هي الاكبر في تاريخها تتمثل بارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة خاصة لاصحاب الشهادات الجامعية والمعاهد بمختلف الاختصاصات لافته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية: اكثر من 50 الف خريج جامعي عاطل عن العمل في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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