2020/01/09 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس عن قيام مركز كمرك المنذرية الحدودي بأعادة اصدار ارسالية مواد انشائية ( انابيب بلاستيكية ) بوزن (١٨) طن كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .واكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.يذكر ان الهيئة العامة للكمارك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إعادة إصدار إرسالية مواد انشائية مخالفة في كمرك المنذرية الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إعادة إصدار إرسالية مواد انشائية مخالفة في كمرك المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: إعادة إصدار إرسالية مواد انشائية مخالفة في كمرك المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).